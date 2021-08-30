Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти запустил чат-бот

Областной чат-бот для малого и среднего бизнеса расскажет региональным предпринимателям все, что знает.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил чат-бот на платформе Telegram по ссылке. Проконсультироваться у бизнес-помощника можно в любое время суток.

Как уже ранее писал ivbg.ru, комитетом по социальной защите населения и Центр управления регионом запустили чат-бот о выплатах на детей. Программа начала работать в мессенджере «Телеграм». В автоматическом режиме можно получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты.