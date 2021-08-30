Предприятия Ленобласти представили свои товары в ходе бизнес-миссии в Сербию

В визите приняли участие представители гатчинского «Завода высотных конструкций», Тосненского комбикормового завода и киришской компании «Хэлп Композит».

Поезду организовал Центр поддержки экспорта Ленобласти. За три дня предприниматели провели более 20 индивидуальных встреч с потенциальными партнерами, а также побывали на территории логистического порта «LUKA».

Большой интерес у сербской стороны вызвала продукция предприятия «Хэлп Композит» – композитная арматура, которая не выпускается в Сербии, но имеет высокий спрос на строительном рынке.

До конца года планируется провести еще четыре бизнес-миссии в зарубежные страны. Ближайшие поездки состоятся в сентябре – в Казахстан и Турцию.

Вам будет интересно Центр поддержки экспорта Ленобласти организует цикл встреч с Торгпредами РФ за рубежом «Час с торгпредом» с Малайзии. Во встрече в онлайн-формате приняли участие порядка 20 экспортоориентированных предприятий региона. Торговый представитель РФ в Малайзии... 27.08.2021 173

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.