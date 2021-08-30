«Сдай макулатуру – спаси дерево!» и помоги построить спортплощадку в Ленобласти

Акция в форме соревнований между районами и городами Ленобласти пройдет с 20 октября по 19 ноября 2021 года.

К участию в акции приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия и жители. Необходимо собрать более 300 кг макулатуры, после чего оставить заявку на сайте акции. Если у вас накопилось менее 300 кг, то стоит обратиться в ближайшее учебное заведение с предложением поучаствовать в проекте.

По результатам акции каждый участник получит грамоту. В случае, если общий результат 47 региона будет более 100 тонн макулатуры, финалисты получат ценные призы, в числе которых саженцы редких пород деревьев, телескопы, пополнение библиотечного фонда, микроскопы, конструкторы и даже уличный спорткомплекс для установки во дворе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 18 марта 2021 года, на заседании экологического совета подвели итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора в Ленобласти. Пилотный проект стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга, Сланцы, Колтуши и Тихвин. Отметим, что за полгода внедрения проекта по раздельному сбору мусора ленинградцы направили в переработку 168 тонн стекла и почти 48 пластика.