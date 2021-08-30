За июль Пулково обслужило порядка 300 тысяч пассажиров

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Авиасообщение в воздушной гавани Северной постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом, количество авиарейсов возросло на 14%, а пассажиропоток увеличился на 15%.

Так, согласно данным Северо-западного таможенного управления, самым «жарким» стал июль, когда аэропортом Пулково воспользовались порядка 300 тысяч человек. При этом, в июне через терминалы воздушной гавани прошло около 200 тысяч, а по итогам прошедшего месяца аэропортом воспользовались порядка 260 тысяч пассажиров.  Всего же три месяца лета воздушный вид транспорт в Санкт-Петербурге выбрали 760 000 пассажиров.

Самыми частыми направлениями стали: Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Германия, Латвия, Финляндия, Польша, Австрия, Чехия, Франция, Италия, Швейцария, Израиль, ОАЭ, Кипр, Тунис, Египет, Турция.

Вам будет интересно
За июль Пулково обслужило порядка 300 тысяч пассажиров таможня, пулково, Петербург, Ленобласть, авиабилеты
Пулковские таможенники снова пресекли контрабанду военной бронезащиты
Злоумышленники пытались отправить за рубеж военный бронешлем под видом обычного мотошлема. Помешали этому сотрудники таможенного поста Пулково. Как рассказали в пресс-службе...
13.08.2021 366
Автор