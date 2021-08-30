За июль Пулково обслужило порядка 300 тысяч пассажиров

Авиасообщение в воздушной гавани Северной постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом, количество авиарейсов возросло на 14%, а пассажиропоток увеличился на 15%.

Так, согласно данным Северо-западного таможенного управления, самым «жарким» стал июль, когда аэропортом Пулково воспользовались порядка 300 тысяч человек. При этом, в июне через терминалы воздушной гавани прошло около 200 тысяч, а по итогам прошедшего месяца аэропортом воспользовались порядка 260 тысяч пассажиров. Всего же три месяца лета воздушный вид транспорт в Санкт-Петербурге выбрали 760 000 пассажиров.

Самыми частыми направлениями стали: Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Германия, Латвия, Финляндия, Польша, Австрия, Чехия, Франция, Италия, Швейцария, Израиль, ОАЭ, Кипр, Тунис, Египет, Турция.