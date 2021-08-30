В Петербурге мужчина погиб при странных обстоятельствах

Автор: Анастасия Щербакова
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В Невском районе Петербурга в одной из квартир на проспекте Солидарности был обнаружен труп мужчины с глубокой раной на шее. Следователи склоняются к несчастному случаю.

О происшествии сообщает портал Фонтанка вечером, 30 августа. В жилом помещении на проспекте Солидарности был найден мёртвый мужчина с перерезанным горлом.

Позже выяснилось, что в квартире проживали два брата, один из которых страдал от алкогольной зависимости. Правоохранители предполагают, что смерть мужчины наступила из-за несчастного случая —  усопший мог случайно разбить бутылку и упасть на осколки, сильно повредив шею.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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30.08.2021 68
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