ФК «Ленинградец» одержал очередную победу

Матч 7-го тура чемпионата ФНЛ2 для команды из Ленобласти закончился триумфом. Со счетом 1:0 «Ленинградец» победил калининградскую «Балтику».

Футбольный матч состоялся в Калининграде в понедельник, 30 августа.Победный гол на 79-й минуте игры забил Руслан Казаков.

После пяти матчей «Ленинградец» занимает шестое место с восемью очками (2 победы, 2 ничьи, 1 поражение). Следующий матч команда проведёт дома 4 сентября против клуба «Луки — Энергия».