Человек сгорел в квартире в Кировске

Пожар охватил комнату в квартире дома, расположенного на Ладожской улице в Кировске.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 сентября в 02:25. На место прибыли пять пожарных дежурной смены 127 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен в 03:04.

После ликвидации открытого огня в помещении обнаружили обгоревшие человеческие останки.