РБК: Сбербанк планирует выдавать ипотеку с 18 лет

Руководство Сбербанка с 1 сентября 2021 года собирается начать выдачу ипотечных кредитов для россиян от 18 лет. Ранее граждане могли оформить ипотеку по достижении 21 года.

«Сбер» предложит 18-летним россиянам две программы – кредиты на новостройки и на готовое жилье. Новые условия вступают в силу при подаче заявок в отделения банка по всей стране, а также в режиме онлайн, пишет РБК.

Другие требования к заемщикам молодого возраста не меняются. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 10% от стоимости жилья, кредит выдается сроком до 30 лет, стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя «Сбера», пересмотр условий выдачи ипотек связан с растущим спросом на покупку жилья от молодежи. «В России молодежь начинает работать рано, поэтому снижение возрастного ценза даст молодым людям возможность начать новую самостоятельную жизнь с покупки жилья», – сообщил представитель банка.

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Ипотечные кредиты для россиян от 18 лет выдают Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» при трудовом стаже более одного года. Совкомбанк и Газпромбанк выдают ипотеки для граждан старше 20 лет.