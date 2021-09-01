Россияне рассказали, чем им запомнилось лето 2021 года. Опрос был проведен 28 августа посредством звонков. В нем участвовало свыше 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян насколько они довольны проведенным летом. Опрос был проведен 28 августа посредством звонков. В нем участвовало свыше 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Лучшим это лето, чем прошлое назвала треть опрошенных (33%). Однако практически половина россиян (47%) считают это лето таким же, как и прошлое. При этом такое же число людей (47%) считают, что летом у них было больше плохого, чем хорошего. Немного меньшее число людей (40%) отметили что хорошего и плохого было поровну.

Также у россиян узнали, какие важные событие произошли с ними летом. Путешествия и отдых с семьей отметили подавляющее число опрошенных (15%). Некоторые провели солнечные дни болея коронавирусом (6%), рождение детей или внуков случилось у 5%, работа у 4%, повышение или смена рабочего места была важным событием у 4% россиян.

18% опрошенных поделились тем, что летом с ними случились романтические увлечения и любовь.