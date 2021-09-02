Досуговый центр и школа искусств в Кудрово станут новой точкой притяжения для детей

Новое досуговое учреждение для детей и взрослых посетил сегодня, 2 сентября, глава Ленобласти. Также Александр Дрозденко посадил перед зданием клены.

«Родители давно просили открыть здесь учреждение дополнительного образования. Здесь современное здание, пространство использовано с умом и по делу. Это хорошая точка притяжения для детей», ─ прокомментировал глава региона.

Янинский культурно-спортивный досуговый центр на проспекте Строителей занимает первый этаж здания. На втором этаже разместилась школа искусств. Вместе с детьми здесь могут заниматься и взрослые, но платно.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что глава Ленобласти находится сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом во Всеволожском районе, где уже посетил «IT-куб» в Буграх, детские садики в Мурино и Буграх и школу №4 во Всеволожске.