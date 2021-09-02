На конкурсе семиклассница из Соснового Бора рассказала о своей маме Анне Владимировне, которая работает инженером на Ленинградской АЭС.
Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» подошел к концу, принеся первое место школьнице из Соснового Бора. Алиса, представлявшая Ленобласть на конкурсе, представила творческую работу о своей маме Анне Владимировне, которая работает инженером на Ленинградской АЭС.
В этом году конкурс «Слава Созидателям» прошел онлайн в 22 атомградах. Соревнования проводились в видеономинации «Передай привет в будущее» и аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе». Об этом сообщает 47channel.
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