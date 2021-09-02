На конкурсе семиклассница из Соснового Бора рассказала о своей маме Анне Владимировне, которая работает инженером на Ленинградской АЭС.

Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» подошел к концу, принеся первое место школьнице из Соснового Бора. Алиса, представлявшая Ленобласть на конкурсе, представила творческую работу о своей маме Анне Владимировне, которая работает инженером на Ленинградской АЭС.

В этом году конкурс «Слава Созидателям» прошел онлайн в 22 атомградах. Соревнования проводились в видеономинации «Передай привет в будущее» и аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе». Об этом сообщает 47channel.