Ядовитая трава не сдает своих позиций и в начале осени. Вдоль автодороги Проба — Лепсари — Борисова Грива специалисты расправляются с вновь отросшими побегами.
В Сосновском сельском поселении Всеволожского района дорожное управление вновь вышло на борьбу с ядовитым борщевиком. Ядовитая трава не сдает своих позиций и в начале осени. Вдоль автодороги Проба — Лепсари — Борисова Грива специалисты расправляются с вновь отросшими побегами.
Растений становится меньше, отмечают в ведомстве. Однако новые побеги все-равно время от времени отрастают и с ними приходится бороться. Об этом сообщает 47channel.
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14.07.2021 512