Ядовитая трава не сдает своих позиций и в начале осени. Вдоль автодороги Проба — Лепсари — Борисова Грива специалисты расправляются с вновь отросшими побегами.

В Сосновском сельском поселении Всеволожского района дорожное управление вновь вышло на борьбу с ядовитым борщевиком. Ядовитая трава не сдает своих позиций и в начале осени. Вдоль автодороги Проба — Лепсари — Борисова Грива специалисты расправляются с вновь отросшими побегами.

Растений становится меньше, отмечают в ведомстве. Однако новые побеги все-равно время от времени отрастают и с ними приходится бороться. Об этом сообщает 47channel.