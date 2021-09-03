Деньги переведут автоматически без заявлений и документов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 3 сентября.
Единовременные выплаты по 15 тысяч рублей для военнослужащих и правоохранителей, указ о начислении которых подписал Владимир Путин, осуществят уже на следующей неделе.
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31.08.2021 223
Деньги переведут автоматически без заявлений и документов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 3 сентября. Выплаты, анонсированные на съезде «Единой России» уже получили российские пенсионеры.
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03.09.2021 65
Также напоминаем, что в МФЦ Ленобласти можно оформить удостоверения детям войны и выплаты блокадникам.