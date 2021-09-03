Деньги переведут автоматически без заявлений и документов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 3 сентября.

Единовременные выплаты по 15 тысяч рублей для военнослужащих и правоохранителей, указ о начислении которых подписал Владимир Путин, осуществят уже на следующей неделе.

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Деньги переведут автоматически без заявлений и документов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 3 сентября. Выплаты, анонсированные на съезде «Единой России» уже получили российские пенсионеры.

Вам будет интересно Более 30 миллионов пенсионеров получили выплаты в 10 тысяч рублей Более 30 миллионов пенсионеров в России получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей по состоянию на 2 сентября. Об... 03.09.2021 65

Также напоминаем, что в МФЦ Ленобласти можно оформить удостоверения детям войны и выплаты блокадникам.