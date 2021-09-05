В понедельник Ленобласть подморозит до -3 градусов

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются заморозки и кратковременный дождь. Температура ночью составит +2…+7°C, днем +10…+15°C.

Ближайшее воскресенье лучше провести в теплом домашнем кругу. К этому располагает погода на улице — в Ленобласти ожидаются заморозки и кратковременный дождь. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура ночью составит +2…+7°C, днем +10…+16°C. Ночью и утром следует ожидать заморозки на воздухе и почве от -1…-3°C. Ветер северо-западный, северный, от 6-11 м/c. Атмосферное давление будет расти.