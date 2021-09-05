Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо вакцинироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1», ее слова приводит РИА «Новости».

— Главное, чтобы мы были защищены. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них [от штаммов] с очень высокой долей вероятности, — подчеркнула Попова.

Ранее Попова отмечала, что этой осенью в России может вырасти число заболевших COVID-19 — начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом. По ее словам, коронавирус как респираторная инфекция «обеспечит себе рост», если россияне не будут прививаться. По данным Минздрава России, вакцинацию прошли более 45 млн жителей страны.

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02.09.2021 131
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