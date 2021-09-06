Человек сгорел при пожаре в Лодейном Поле

Пожар охватил 48 квадратных метров частного одноэтажного дома, расположенного в Онежском переулке в Лодейном Поле.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 6 сентября в 10:28. На место прибыли 16 пожарных и четыре спецмашины. Пожар был потушен к 13:15.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.