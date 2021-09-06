Фото: Под Выборгом лоб в лоб столкнулись две фуры — кабины всмятку

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Авария произошла на 139 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» у поселка Гончарово. В результате столкновения нет пострадавших.

В понедельник, 6 сентября, на на 139 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» у поселка Гончарово произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По информации 47news, столкнулись фура и бетономешалка. В результате ДТП нет пострадавших. Инспекторы ГИБДД работают на месте для выяснения всех обстоятельств.

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06.09.2021 87
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