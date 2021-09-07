Среда в Ленобласти будет дождливой

В среду, 8 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов пройдет небольшой дождь, местами — умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°C, днем +14…+19°C.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
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07.09.2021 100