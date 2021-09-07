Пожарные Ленобласти рассказали детям об истории ведомства в Великую Отечественную войну

Областные пожарные провели уроки истории для школьников в Доме Авиаторов

Учащимся продемонстрировали основную экспозицию музея Дома Авиаторов и передвижную выставку «Пожарные Ленинградской области во время Великой Отечественной войны».

Фотовыставка пробудет на территории музея до 7 сентября, затем отправится в следующий филиал музейного комплекса «Дорога жизни» в Кобоне.

Ранее «Леноблпожарспас» провел в Ленобласти образовательную акцию для детей — «Безопасное лето». Детей научили правильно обращаться с огнем и как правильно вести себя при пожаре. Экскурсия прошла в Кировском районе. Детям в игровой форме рассказывают о подвиге спасателей и предлагают на собственном опыте испытать себя огнеборцем.