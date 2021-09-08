В Ленобласти начали свою работу 1 004 участковых избирательных комиссий

В среду, 8 сентября, В Ленобласти свою работу начали 1 004 участковых избирательных комиссий, в состав которых входят почти десять тысяч человек.

Также с 8 сентября участковые избиркомы начинают прием заявлений граждан о голосовании по месту нахождения. Соответствующее заявление можно подать до 13 сентября включительно. Такие заявления также принимаются в МФЦ Ленобласти, а также на сайте «Госуслуги».

Кроме того, на сайте ЦИК России избиратель может узнать на каком избирательном участке он включен в список и где он может проголосовать.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.