В Ленобласти политологи ожидают стабильные рейтинги и прогнозируемые результаты выборов

Ряд российских экспертов полагают, что для политических партий и кандидатов на сентябрьских выборах созданы необходимые условия, чтобы они могли максимально рассказать о себе и провести агитацию.
Политологи ожидают «инерционное» голосование. Этот термин подразумевает стабильные рейтинги и прогнозируемые результаты. Как сообщает lentv24.ru, по всей России, в том числе и в Ленинградской области, лидирует «Единая Россия».
Как сообщает заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ имени А. С. Пушкина Инга Бурикова, в среднем по России на старте уверенные 35% имела партия власти. А в Ленинградской области традиционно рейтинг партии выше.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года, член Общественной палаты России и замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев убежден, что часть избирателей всегда будет голосовать за «партию лозунга», но большая часть россиян проголосует за «партию реальных дел».
Несмотря на то, что прогнозируется победа «Единой России», последние недели перед выборами непредсказуемы. Мнения электората непостоянны.
Однако политологи сходятся во мнении, что трехдневное голосование увеличат явку на 7-10% по сравнению с однодневным.