В Ленобласти политологи ожидают стабильные рейтинги и прогнозируемые результаты выборов

Ряд российских экспертов полагают, что для политических партий и кандидатов на сентябрьских выборах созданы необходимые условия, чтобы они могли максимально рассказать о себе и провести агитацию.

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Политологи ожидают «инерционное» голосование. Этот термин подразумевает стабильные рейтинги и прогнозируемые результаты. Как сообщает lentv24.ru, по всей России, в том числе и в Ленинградской области, лидирует «Единая Россия».

Как сообщает заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ имени А. С. Пушкина Инга Бурикова, в среднем по России на старте уверенные 35% имела партия власти. А в Ленинградской области традиционно рейтинг партии выше.

«Потому что Ленинградская область – это островок стабильности. По сравнению с динамичным и амбициозным Петербургом, в регионе ощущается внимание, забота, поддержка. Нет сильных оппозиционных течений», – пояснила Инга Бурикова

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года, член Общественной палаты России и замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев убежден, что часть избирателей всегда будет голосовать за «партию лозунга», но большая часть россиян проголосует за «партию реальных дел».

«Это естественно. Люди, когда видят реальные результаты, и ориентируются в своем выборе на ту политическую силу, на которую можно положиться», – выразил мнение Владимир Журавлев

Несмотря на то, что прогнозируется победа «Единой России», последние недели перед выборами непредсказуемы. Мнения электората непостоянны.

«Психология избирателей какова? Если «Единая Россия» и так победит, то чего я пойду, теплые деньки, поеду-ка я на дачу. И наоборот, те, кто категорически против «Единой России», увидев рейтинги, подумают: «Ага, я должен прийти!» и проголосуют назло», – отметил политический психолог Александр Ершов

Однако политологи сходятся во мнении, что трехдневное голосование увеличат явку на 7-10% по сравнению с однодневным.