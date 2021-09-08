Депутаты Ленобласти приняли участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище

Сегодня, 8 сентября, по всей стране проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, каждый год на Пискаревский мемориал приходят тысячи людей, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в осажденном городе, кто ценой своей жизни защищал Ленинград и прорывал блокадное кольцо. Здесь не произносят речей, лишь молча склоняют головы в память о тех, кто не дожил до освобождения города.

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,

Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!

…Сотый день догорал. Как потом оказалось,

Впереди оставалось ещё восемьсот.

Эти строки Юрия Воронова, как и другие стихотворения о блокадном Ленинграде и войне, пронизаны невероятной силой духа и желанием жить, несмотря ни на что. Нам, родившимся в мирное время, сегодня даже не представить, как Ленинград и ленинградцы выдержали эти 872 дня с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.

По сути, оккупанты планировали геноцид всего населения города. Как свидетельствуют официальные документы тех лет, высшее руководство вермахта приказало окружить Ленинград плотным кольцом, не наступать на город силами пехоты, не выдвигать требований о капитуляции и пресекать любую попытку мирного населения выйти из кольца. Применение оружия разрешалось в том числе по отношению к женщинам и детям. Сам же город было велено постоянно атаковать с воздуха, чтобы уничтожить его инфраструктуру, а заодно и попавших под обстрел жителей.

900-дневная оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа нашего народа. Для жителей Ленинградской области эта дата — особенная, ведь именно по территории региона проходила Дорога жизни — единственная нить, связавшая осажденный город с Большой землей. Первые рейсы по Дороге жизни везли муку, столь нужную для блокадного хлеба. Везли из-за тонкого льда сначала на подводах и только позже — на грузовиках. Несмотря на круглосуточную работу Дороги жизни, первая зима в Ленинграде стала самой суровой, но блокадный хлеб сохранил жизнь сотням тысяч наших соотечественников, хотя по современным меркам это были сущие крохи — 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Здесь же проходили самые ожесточенные бои за Ленинград, здесь в январе 1943-го соединились войска Волховского и Ленинградского фронтов, и блокада была прорвана.

В этот день мы не только вспоминаем всех погибших, мы отдаем дань уважения тем блокадникам и защитникам города, которые сегодня живут в Ленинградской области, в России и за ее пределами. По всей Ленинградской области сегодня проходят траурные мероприятия у воинских мемориалов, а в школах — уроки мужества.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и депутат парламента Владимир Радкевич приняли участие в Акции памяти в Лодейном Поле. Вместе со школьниками, ветеранами и жителями города они возложили цветы к Вечному огню на братском кладбище и почтили память погибших минутой молчания.

«Мы приходим к мемориалам и братским могилам, которых в нашем регионе сотни, с детьми и внуками, чтобы оборона Ленинграда стала для них уроком беспримерного мужества, символом самоотверженности и величайшей силы духа. Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! Мы гордимся вами и бесконечно благодарны вам за то, что помогаете сохранять память о величайшем подвиге ленинградцев», — говорится в обращении депутатов ЗакСобрания Ленобласти.

Вам будет интересно Как началась блокада, вспоминают ветераны на Румболовской горе В рамках акции, посвящённой 80-летию начала блокады Ленинграда, на Румболовской горе читают стихи, исполняют военные песни и вспоминают павших Напомним, что... 08.09.2021 91

Напомним, что 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: погибло свыше 641 тысяч жителей (по другим данным, до 1,5 миллиона человек). Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.