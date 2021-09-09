Материнский капитал от Ленобласти теперь можно направить на покупку лекарств

В «Социальный кодекс Ленобласти» с сентября 2021 года внесены изменения, согласно которым материнский капитал может быть использован на получение ребенком платных медицинских услуг

В список платных медицинских услуг, которые можно оплатить региональным материнским капиталом, вошли приобретение дорогостоящих лекарств, платные стоматологические услуги для родителей.

«Сегодня в регионе 1 269 многодетных семьи получили такую поддержку. Отрадно, что их число постоянно растет – это значит, что в регионе создаются все необходимые условия для поддержки многодетных», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Напомним, на данный момент региональный материнский капитал равен 126,9 тысячам рублей. На что его модно потратить — закреплено в «Социальном кодексе» Ленобласть. Также вне зависимости от совокупного дохода семьи родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по три миллиона рублей на приобретение жилья. И по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.