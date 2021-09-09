Материнский капитал от Ленобласти теперь можно направить на покупку лекарств

В «Социальный кодекс Ленобласти» с сентября 2021 года внесены изменения, согласно которым материнский капитал может быть использован на получение ребенком платных медицинских услуг
В список платных медицинских услуг, которые можно оплатить региональным материнским капиталом, вошли приобретение дорогостоящих лекарств, платные стоматологические услуги для родителей.
Напомним, на данный момент региональный материнский капитал равен 126,9 тысячам рублей. На что его модно потратить — закреплено в «Социальном кодексе» Ленобласть. Также вне зависимости от совокупного дохода семьи родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по три миллиона рублей на приобретение жилья. И по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.
Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.