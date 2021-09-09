Жители Ленобласти сдали в заготовительные пункты более трех десятков тонн ягод

Автор: Кира Нагорная
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На территории Ленобласти сегодня работают 115 заготовительных пунктов Леноблпотребсоюза.

По данным на 1 сентября, ими закуплено 11 тонн черники, 17 тонн брусники, 6 тонн черноплодной рябины, 200 килограмм черной и красной смородины.

За последние пять лет на поддержку потребсообществ в части компенсации затрат комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти было выделено из бюджета области более 20 млн рублей, из которых 3,9 млн получены в 2021 году.

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