10 сентября местами по Ленобласти ожидается сильный дождь

Автор: Александр Селиванов
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Облачная погода и сильные дожди ожидаются в Ленинградской области в пятницу.

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет сильный дождь. Днем столбики термометров покажут +16…+19°C, местами, преимущественно на востоке, до +9°C.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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03.08.2021 713
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