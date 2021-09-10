10 сентября местами по Ленобласти ожидается сильный дождь

Облачная погода и сильные дожди ожидаются в Ленинградской области в пятницу.
Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет сильный дождь. Днем столбики термометров покажут +16…+19°C, местами, преимущественно на востоке, до +9°C.
Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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03.08.2021 713