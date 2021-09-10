Пенсионерка из Киришей отдала мошеннику 100 тысяч рублей за несуществующее ДТП с внуком

По информации ivbg.ru, 9 сентября в полицию Киришского района обратилась 90-летняя жительница Киришей.

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По словам женщины, к ней в квартиру пришел незнакомый мужчина и представился водителем следователя. Пожилой женщине он заявил, что ее внук стал виновником ДТП. За уход от ответственности необходимо заплатить 100 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила мошеннику и отдала ему деньги. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.