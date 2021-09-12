Во время подработки в Кудрово насмерть разбился рабочий из Узбекистана

По информации ivbg.ru, 11 сентября в полицию Всеволожского района обратился 55-летний гражданин Узбекистана.

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Рядом с торговыми павильонами в Кудровском проезде в Кудрово он обнаружил труп своего 50-летнего земляка в строительной спецодежде. Установлено, что ныне умерший работал монтажником и периодически выполнял ремонт в ларьках.

По предварительным данным, мужчина в процессе работы упал с двухэтажной постройки и получил перелом основания черепа. Травма оказалась смертельной.