Прокуратура проверит аварийную посадку самолета, летевшего из Петербурга  

Воздушное судно Боинг-737, совершавшее рейс 547 Санкт-Петербург – Казань, произвело аварийную посадку в международном аэропорту Казани 11 сентября. В этот момент на борту находились 178 пассажиров и члены экипажа.

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Как сообщает РИА «Новости», аварийная посадка произошла из-за неисправности пневматики воздушного судна. В результате происшествия с самолетом авиакомпании «Победа» никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.