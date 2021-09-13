Джастин Бибер признан MTV Video Music Awards исполнителем года

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Нью-Йорке прошла ежегодная церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2021. Самыми награждаемыми артистами вечера стали рэпер Lil Nas X, певица Оливия Родриго и группа BTS.

12 сентября Barclays Center открыл свои двери для номинантов и гостей премии MTV Video Music Awards 2021. В этот вечер сорвали куш по количеству наград сразу три участника. Lil Nas X получил премию за «видео года» «MONTERO (Call Me By Your Name)».

Клип также победил в номинации «лучший режиссёр» и «лучшие визуальные эффекты». Оливия Родринг преуспела в номинации «песня года» и «лучшее выступление года» с «Drivers License» и стала «лучшим новым артистом». BTS назвали «лучшей группой», также ребята получили награду за «лучшее K-pop видео» и «песню лета» с «Butter».

Отличились и Билли Айлиш с Джастином Бибером, победив сразу в двух номинациях. Бейонсе унесла домой свой уже 29-й трофей, укрепившись в звании самой награждаемой артистки в истории MTV Video Music Awards 2021.

Вам будет интересно
Житель Углово прострелил колонку за то, что ее хозяин слушал музыку слишком громко
По информации ivbg.ru, 29 августа в поселка Углово во Всеволожском районе задержан 27-летний местный житель. Его подозревают в стрельбе во...
30.08.2021 324
Автор