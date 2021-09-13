В Петербурге 17 школьных классов отправили на «удаленку»

Из-за коронавируса 15 петербургских школ решили отправить 17 классов на дистанционное обучение.

Как сообщил портал Невские новости со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию города, также на карантине оказались две группы в детских садах.

Несмотря на карантинные меры и серьезные последствия распространения Covid-19, российские выпускники достойно сдали государственные экзамены. Об этом мы писали ранее.