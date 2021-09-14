Рубль впервые за пять лет вошел в топ-20 мировых валют

По итогам минувшего июля рубль вошел в двадцатку популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Это произошло впервые с 2016 года.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT, в прошлый раз, и так же на двадцатом месте, рубль попал в данный рейтинг в декабре 2016 года. Однако в тот раз речь шла о доле в 0,26%.

Что касается текущего рейтинга, то первую позицию занял американский доллар (39,38%), вторую — евро (38,43%). Третью позицию, но с более скромной долей в 5,99%, занял британский фунт стерлингов. В топ-5 также попали японская йена (2,74%), а также китайский юань (2,19%).

Говоря о причинах попадания рубля в данный рейтинг, то, как пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, это объясняется активным продвижением его Россией как основного средства международных расчетов с торговыми партнерами.