Каждого пятого опрошенного в России не устраивает его рабочее пространство

В hh.ru вместе с компанией WeWork провели исследование и выяснили, что нравится, а что не устраивает респондентов из СЗФО в их рабочих местах, а также какие элементы рабочего пространства можно было бы улучшить.

Данные опроса показывают, что 20% опрошенных и в том числе из СЗФО не устраивает, как оборудовано их рабочее место и пространство. Еще 30% устраивает частично, 48% респондентов довольны всем. В Санкт-Петербурге не радует обустройство рабочего пространство почти каждого третьего опрошенного (27%) – это один из самых высоких показателей среди крупных городов России.

Вам будет интересно «Дачную амнистию» можно оформить в МФЦ Ленобласти Жители Ленобласти могут оформить постройку по закону о «дачной амнистии» подав документы посредством портала Росреестра или в офис МФЦ «Дачной амнистией»... 14.09.2021 79

Чаще всего респонденты отмечали, что их радует доступность места работы (55%), наличие кондиционеров и систем климат-контроля, а также хорошее освещение. Реже всего отмечали наличие удобного конференц-зала (2%) и привлекательный дизайн в офисе с зонами тишины (по 10%).