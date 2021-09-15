Таможенный пост закроют в Киришах

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России, с 22 сентября 2021 года из структуры Тихвинского таможенного поста исключают отдел таможенного оформления и таможенного контроля №3 (ОТОиТК №3) в Киришах.

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Код ОТОиТК №3 «10210013» аннулируют.

Таможенные операции, производившиеся на ОТОиТК №3, будут осуществляться сотрудниками Тихвинского таможенного поста. Код таможенного органа – 10210010. Адрес: Ленинградская обл., Тихвин, ул. Мебельная, 2б.