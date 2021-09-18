Стало известно, кто активнее всех голосует в Выборгском районе

На данный момент по Выборгскому району по количеству людей, пришедших на выборы, в лидерах — Полянское, Первомайское и Светогорское поселения

«Система трехдневного голосования позволяет выбрать удобное время, чтобы посетить избирательный участок, — отметил глава МО «Полянское сп» Василий Козлов, выразивший свое гражданское мнение на УИКе №329 в родном поселке Поляны. – Радует, что наши жители так активно участвуют в выборах».

Напомним, 17-19 сентября в Ленобласти проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона. Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Список кандидатов доступен по ссылке.