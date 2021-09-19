Также сообщается, что один из проголосовавших избирателей умер в мае 2021 года.

Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области продолжается третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Для ленинградцев с 8:00 открыто свыше тысячи УИКов по всему региону. Выбрать своего кандидата можно до 20:00.

В Леноблизбирком поступила жалоба о подозрительных избирателях в Гатчине. Представители КПРФ сообщают, что на УИКах № 377, № 382, № 384 согласно реестру для голосования вне помещения проголосовали избиратели, которые не проживают по своим адресам. Также сообщается, что один из проголосовавших избирателей умер в мае 2021 года.

Леноблизбирком проверяет информацию.