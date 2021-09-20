Из квартиры в Гатчине украли почти 2 млн рублей

В воскресенье днем, 19 сентября, в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о квартирной краже на проспекте 25 Октября в Гатчине.
Владелец квартиры рассказал, что в период с 9:30 до 10.00 неизвестный подобрал ключ к входной двери и проник в его трехкомнатную квартиру в доме №63. Домушник похитил 1,8 млн рублей.
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По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.