В секретариате вице-премьера Голиковой рассказали о плане по борьбе с теневой занятостью

Минтруд России подготовил проект по выявлению теневой занятости и ее легализации, об этом РИА «Новости» сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Уточняется, что проект плана был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина, и был представлен министерством в ходе заседания межведомственной рабочей группы.

По итогам встречи Минтруду поручено доработать план мероприятий, а также обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Помимо этого, уточняется, что министерство внесет проект в правительство для дальнейшего рассмотрения на заседании рабочей группы.

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