Финляндия может продлить ограничения на въезд до конца года

Правительство Финляндии обдумывает предложение продлить ограничение на въезд в страну до конца 2021 года. Данное предложение было передано парламенту страны.

В сообщении сказано, что ограничения нужны, чтобы защитить население Финляндии от коронавируса. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Сейчас в страну могут попасть дипломаты, студенты финских вузов, а также те, кто едет в Финляндию к родственникам. Кроме того, въезд разрешён владельцам недвижимости на финской территории и их семьям. Для туристических поездок Финляндия остается закрыта.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 215 человек. А также в регионе вступили в силу новые коронавирусные ограничения.