На реконструкцию театра «Мюзик-Холл» в Петербурге направят 4,5 млрд рублей

Постановление о реставрации здания театра «Мюзик-Холл» на средства городского бюджета уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Работы будут вестись с 2022 по 2024 год. На реставрацию будут ежегодно выделяться 1,5 млрд рублей. А общий объем бюджетных средств за три года составит 4,5 млрд рублей.

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Помимо ремонтных работ проведут модернизацию театральных залов и гостевых зон, создадут условия для маломобильных граждан.