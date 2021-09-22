Телеканал «ЛенТВ24» стал призером конкурса «МедиаБренд»

Телеканал занял третье место в номинации «Лучший проморолик новостной программы» с видеороликом позиционирования новостной службы, освещающей события в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Награждение победителей прошло 13 сентября. Вручили 153 награды в 45 номинациях. Конкурс «МедиаБренд» проводится раз в год и выделяет лучших в сфере маркетинга, продвижения и дизайна медиа.

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В рамках конкурса свыше 200 специалистов индустрии формируют шорт-лист, который оценивает международное жюри, в состав которого входят эксперты телевизионного маркетинга и дизайна.