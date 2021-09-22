Петербургский производитель хлеба и десертов построит в Гатчине завод

Хлебобулочные и слоеные изделия ООО «Балтийский хлеб» начнут производить в Гатчине. Объем инвестиций составит около 300 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства подписали сегодня, 22 сентября, на BRIEF`21 губернатор Ленобласти, учредителем ООО «Балтийский хлеб» Анной Фаустовой и директором Фонда «РК-Инвестиции» Александром Шатировым.

«Для Ленинградской области пищевая промышленность – одна из приоритетных отраслей развития, поскольку есть большой рынок сбыта и потребителей у нас и в Петербурге. Я рад, что известная компания выбрала Ленинградскую область для своего дальнейшего развития», – отметил Александр Дрозденко.

Производство разместится в Гатчине вблизи территории индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр». На предприятии создадут 200 новых рабочих мест.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`21 открылся сегодня, 22 сентября, с бизнес-завтрака, во время которого глава Ленобласти обсудил с руководителями компаний и бизнес-сообществ вопросы привлечения и обучения работников производств, поддержку экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях.

На BRIEF`21 уже подписаны соглашения о переезде «Рыбообрабатывающий комбинат №1» из Петербурга в Верево, о расширении производства керамической плитки во Всеволожском районе и расширении производства комплектующих для мебели в Гатчинском районе.