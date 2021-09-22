В Кудрово появится детский сад на 265 мест

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 265 воспитанников, уже начали возводить в городе Кудрово Всеволожского района.

Как сообщил портал 47channel со ссылкой на Дирекцию комплексного развития территорий Ленинградской области, рабочие уже приступили к подготовке участка для строительства здания.

На территории устанавливают забор, информационные щиты, а также временное освещение, электроснабжение и организуют проезд для спецтехники.

Известно, что в будущем детском саду откроется три группы для детей от 1 до 3 лет и 11 групп для малышей от 3 до 7 лет. Само здание ограничится четырьмя этажами с подвальными помещениями. Дата планируемой сдачи объекта пока неизвестна.