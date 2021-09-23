Дольщики получили ключи от «Мира» в ЖК «Галактика»

В Новодевяткино дольщики получили долгожданные ключи от квартир в корпусе «Мир» ЖК «Галактика».

В благодарность за проделанную работу дольщики корпуса «Мир» вручили представителям правительства Ленинградской области, Всеволожского муниципального района и компании ПИК благодарственные письма и сладкие подарки.

«Мы желаем вам успехов, нестандартных решений, космических достижений и благодарных дольщиков. Пусть в Ленинградской области скорее забудут выражение «обманутый дольщик» и станет как можно больше счастливых новоселов», ― поблагодарили дольщики корпуса «Мир».

Напомним, что в ЖК «Галактика» было продано 383 квартиры из 526. Общая площадь жилых помещений — около 18 тыс. м.кв. Степень готовности объекта до прихода компании донора ГК ПИК составляла 30%. Предыдущий застройщик «ГлавСтройКомплекс ЛО» должен был завершить строительство в 2018 году, однако осенью того же года обанкротился и оставил объект. Отметим, что ГК ПИК достроил и другой долгострой – ЖК «Карат» в Кингисеппе.

Дольщики признаются, что слабо верили в успешный исход дела, ведь строительство объекта остановилось еще осенью 2018 года. Однако благодаря правительству Ленинградской области, нашедшему инвестора, долгострой был завершен.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.