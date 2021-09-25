Разводка моста через реку Свирь на два часа остановит движение по трассе “Кола”

Движение по трассе “Кола” на два часа перекроют в воскресенье, 26 сентября.
Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 26 сентября с 11.10 до 13.10 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 “Кола”, неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин».
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15.09.2021 250
Напоминаем, что сегодня, 25 сентября, из-за дорожных работ в Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.