Моряками во время церемонии посвящения 25 сентября стали учащиеся, впервые прошедшие морскую практику после первого года обучения.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Будущие моряки с 30 августа по 3 сентября освоили теоретический курс и отработали усвоенное на практике – историю флота и кораблестроения, программу подготовки, управление парусной яхтой и многое другое.

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Посвящение прошло в формате театрализованной постановки. Будущих моряков морской водой окропил лично морской владыка Нептун и его свита. Также из рук командующего юные моряки получили свидетельства о посвящении в моряки.