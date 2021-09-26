Моряками во время церемонии посвящения 25 сентября стали учащиеся, впервые прошедшие морскую практику после первого года обучения.
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Будущие моряки с 30 августа по 3 сентября освоили теоретический курс и отработали усвоенное на практике – историю флота и кораблестроения, программу подготовки, управление парусной яхтой и многое другое.
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26.09.2021 7
Посвящение прошло в формате театрализованной постановки. Будущих моряков морской водой окропил лично морской владыка Нептун и его свита. Также из рук командующего юные моряки получили свидетельства о посвящении в моряки.