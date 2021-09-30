ФК «Ленинградец» сыграл в ничью с «Читой»

ФК «Ленинградец» на последних минутах упустил победу в матче 13-го тура первенства ФНЛ-2 с «Читой» 30 сентября.
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29.09.2021 120
На 28-ой минуте игрок «Читы» Илья Анциферов открыл счет. ФК «Ленинградец» на это ответил голами Никиты Хлусова и Егора Корцова на 32-ой и 37-ой минутах соответственно. Однако, на 85-ой минуте Роман Ткачук сравнял счет.
Таким образом, матч завершился со счетом 2:2. На момент подготовки публикации ФК «Ленинградец» находится на втором месте в турнирной таблице, уступая три очка ФК «Тверь».