ФК «Ленинградец» сыграл в ничью с «Читой»

ФК «Ленинградец» на последних минутах упустил победу в матче 13-го тура первенства ФНЛ-2 с «Читой» 30 сентября.

Вам будет интересно Гандболист из Бокситогорска дисквалифицирован на пять лет за ставки на собственные матчи Как сообщают РИА «Новости», Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь игроков молодежной сборной за ставки, включая спортсмена из Бокситогорска Максима... 29.09.2021 120

На 28-ой минуте игрок «Читы» Илья Анциферов открыл счет. ФК «Ленинградец» на это ответил голами Никиты Хлусова и Егора Корцова на 32-ой и 37-ой минутах соответственно. Однако, на 85-ой минуте Роман Ткачук сравнял счет.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:2. На момент подготовки публикации ФК «Ленинградец» находится на втором месте в турнирной таблице, уступая три очка ФК «Тверь».