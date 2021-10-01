В России четвертый день подряд обновился рекорд по смертности от COVID-19

В России за сутки выявили 24 522 случая коронавируса в 85 регионах, из них 2 215 (9%) – активно у контактных лиц без проявлений болезни.

Как сообщили в оперштабе, всего в стране с начала пандемии выявили 7 535 548 человек.

За прошедшие 24 часа зафиксировали 887 летальных исходов. Таким образом, данный показатель растет третий день подряд. За весь период в нашей стране от коронавируса умерли 208 142 человека.

При этом за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 19 955 человек. Всего в стране после COVID-19 выздоровели 6 692 722 человека.