В Ленобласти участились случаи наезда на диких животных

В последнее время в Ленобласти все чаще фиксируют ДТП с участием диких животных, причем большинство происходит или вечером, или ранним утром.

Только с начала сентября в регионе было зафиксировано 10 ДТП, в результате которых были сбиты выбежавшие на трассу дикие животные. Большая часть инцидентов была зафиксирована на трассе «Кола», а также — на трассе А-114 и на севере КАД Петербурга. При этом травмы получили 10 человек, один человек погиб.

К слову, сегодня ранним утром, 1 октября, ДТП с участием лося произошло на подъезде к Усть-Луге в Кингисеппском районе Ленобласти. Причем животные не выживают почти никогда. И в сегодняшнем ДТП лось погиб.

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В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напомнили, что за сбитого лося водителю придется заплатить 80 тысяч рублей. И чтобы предотвратить подобные происшествия вдоль трасс в Ленобласти стоят предупреждающие дорожные знаки, информационные указатели, щиты, мигающие световые сигналы. На пересечениях трасс и путях миграции строят скотопрогоны. Дорожные рабочие монтируют специальные ограждения.

Принятые меры позволяют снизить количество ДТП с участием диких животных, но не исключить их вообще.