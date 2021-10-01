Выступавшая за СССР гимнастка возобновила карьеру

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, решила вернуться к выступлениям. И будет готовиться к Азиатским играм 2022 года.

«Я просто не могу закончить карьеру без медали», – написала 46-летняя спортсменка

Оксана Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. А 25 июля, после соревнований на Олимпийских играх в Токио, где гимнастка заняла 11-е место в квалификации в опорном прыжке и не попала в финал, она объявила о завершении карьеры

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Чусовитина – трехкратная чемпионка мира, вошедшая в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).