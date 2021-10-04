Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста одиннадцати деятелям культуры.
По данным, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, это звание получили артисты балета и оперы, концертмейстеры и актеры.
Звание получили артист-вокалист Петр Борисенко, балерина Ксения Овчинникова, главный дирижер Андрей Шлячков, концертмейстер Дмитрий Ибрагимов, актрисы Татьяна Майст и Людмила Розанова, артист Иван Баранов, артистка Татьяна Бегалова, руководитель ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко, артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Анна Захарова.
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30.09.2021 173